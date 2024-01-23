23 Января 2024
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Фото: Накануне.ru

Патриарх Кирилл призвал дать отсрочку от мобилизации в мирное время многодетным отцам

Патриарх Кирилл призвал парламент ввести отсрочку от "мобилизации в мирное время" для многодетных отцов. Под многодетными, согласно сегодняшнему указу президента, теперь подразумеваются те, где трое детей или больше.

"Нужно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, у которых от трех детей и более. Такая семья дает прирост, хоть и небольшой, нашего населения", - пояснил глава Русской православной церкви на Рождественских слушаниях в Совете Федерации.

Он также предложил ввести досрочный выход на пенсию для родителей троих и более детей.

Отдельно предстоятель РПЦ выделил военное духовенство. По его словам, сейчас в зоне СВО находится более ста священников. "Нам важно определить статус военного духовенства, они должны получить льготы как у участников СВО", - считает Патриарх.  

Теги: патриарх кирилл, мобилизация, многодетные отцы


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