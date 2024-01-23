Песков: Удары по объектам ВСУ не являются ответом на теракт в Донецке

Ракетный удар ВС РФ по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на теракт ВСУ в Донецке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима", - цитирует Пескова ТАСС.

21 января в результате обстрела оживленного рынка в микрорайоне Текстильщик Донецка погибли 27 человек. Еще 25 пострадали, в том числе двое детей.

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.