Мэр Екатеринбурга утвердил треть нового состава Общественной палаты города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 11 членов Общественной палаты уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мэр подписал соответствующее постановление.

В новый состав палаты вошли Андрей Беседин, Олег Гущин, Ирина Лихачева, Андрей Мисюра, Евгений Мордовин, Фарит Набиуллин, Елена Романова, Данил Рябинин, Яков Силин, Анатолий Слудных и Дмитрий Чукреев.

Общественная палата Екатеринбурга состоит из 33 человек, треть состава сегодня определил глава города. Предполагается, что уже 6 февраля столько же утвердят депутаты городской думы.

После этого избранные члены ОП проведут голосование и выберут еще 11 человек. Таким образом, новый состав палаты будет окончательно сформирован.