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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Кремле отреагировали на итоги расследования Польшей авиакатастрофы под Смоленском

В Кремле отреагировали на то, что Польша подвела итоги расследования авиакатастрофы под Смоленском в 2010 г., в результате которой погиб тогдашний глава государства Лех Качиньский.

"Здесь еще нужно будет ознакомиться с официальной информацией. Поэтому я сейчас не стал бы пока давать каких-то официальных оценок", – цитируют "Ведомости" Пескова.

Позиция России по этому вопросу осталась прежней.

"Наша позиция здесь хорошо известна. Хорошо известны также причины этой трагической авиакатастрофы. Это ни для кого не секрет. Мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней", – сказал Песков.

Ранее в МВД Польши заявили, что откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154 под Смоленском.

Напомним, польский борт №1 разбился под Смоленском в 2010 г. На борту Ту-154 находился на тот момент глава Польши Лех Качиньский, а также высокопоставленные члены его администрации, правительства, парламента, военное командование. В 2017 г. новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва. Позже польская сторона признала версию о взрыве основной. В ответ СКР напомнили, что она проверялась в числе первоочередных, но не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования. Следственный комитет РФ заявлял, что все собранные материалы свидетельствуют об ошибке экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.

Теги: Дмитрий Песков, Польша, Россия, расследование, Смоленск, Лех Качиньский


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