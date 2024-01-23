Генсек НАТО не увидел угрозы альянсу со стороны России

НАТО не видит прямой или ожидаемой в скором времени угрозы своим странам-членам со стороны России.

"Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает", - приводит ТАСС слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сказанные в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это якобы будет направлено, главным образом, на страны Балтии.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса надо готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

В МИД РФ с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО. Опубликованный немецким таблоидом Bild "план" того, как Россия могла бы атаковать НАТО, — мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке, заявила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она не исключила, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок.