23 Января 2024
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Общество В России
Фото: avo.ru

Многим многодетным семьям прекратят поддержку раньше срока

Указ президента РФ Владимира Путина о мерах социальной поддержки многодетных семей содержит условие, которое отсечет многие многодетные семьи от выплат. Об этом пишут разные организации, возмущенные нормой.

Дело в том, что в указе сказано: предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям осуществляется до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года при условии его очного обучения. Это лишает поддержки те семьи, в которых четверо и более детей. Когда старший из них достигнет 18 лет, семья перестанет получать соцподдержку, хотя в ней могут быть еще трое или больше несовершеннолетних. Норма ставит в дискриминационное положение семьи с четырьмя и более детьми по сравнению с трехдетными.

"То есть если в семье 10 детей, и старшему ребенку исполняется 18 лет и он идет трудиться, то меры социальной поддержки многодетной семьи и остальным 9 детям прекращаются? Это что?" - пишет движение "Сорок сороков".

"Что мешало четко и конкретно прописать в Указе президента РФ о поддержке многодетных что-то вроде: "Предоставление многодетным семьям мер соцподдержки осуществляется до того момента, пока в семье остается ТРОЕ несовершеннолетних детей?" - вопрошает "Общественный уполномоченный по защите семьи".

Как считает председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих, "гора родила мышь". Например, для некоторых регионов Кавказа, где многодетность начиналась с четырех детей, норма снижена.

"Бессрочный статус многодетных со льготами, которые заканчиваются в 18-летие старшего? Прошу прощения, а кому он тогда нужен?" - написала она.

В России всего около 2 млн многодетных семей.

Теги: соцподдержка, многодетные семьи


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