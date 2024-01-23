23 Января 2024
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Aviation International News&quot; / youtube.com/@AINvideo

Mash: Пилоту разбившегося в Афганистане Falcon 10 может грозить тюрьма

Выжившему пилоту частного самолета, потерпевшего крушение в горах Афганистана, и его супруге грозит до 10 лет лишения свободы. Аркадия Грачева и Екатерину Агапову могут осудить за плохое состояние бизнес-джета и ошибки в пилотировании, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, разбившийся самолет Falcon 10 состоял на балансе "Атлетик групп", которая принадлежит супруге пилота. У компании отсутствует лицензия на оказание услуг по пассажирским перевозкам.

Пара легализовала полеты через ООО "Джет аэро", владельцами которого являются Аркадий и его второй пилот — Дмитрий Беляков. Основываясь в том числе и на этих данных, правоохранители завели дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, выжившие в авиакатастрофе – два пилота и два медика, они совершали частный санитарный рейс, чтобы эвакуировать заболевшую Анну Евсюкову. Частный джет Falcon должен был дозаправиться в Таджикистане, но не долетел до границы, упав в горном районе Афганистана.

Самолет вылетел из подмосковного Жуковского, чтобы забрать супругов-предпринимателей. Сообщается, что пара отдыхала в Таиланде, на острове Паттайя. Женщина заболела, ее госпитализировали. После подключения к аппарату ИВЛ было решено транспортировать ее частным санитарным рейсом в Москву.

По одной из версий, Falcon 10 разбился из-за неверного расчета топлива пилотами во время дозаправки в Индии из-за минимального налета на таком типе воздушного судна.

Теги: пилот, Falcon 10, самолет, Афганистан


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