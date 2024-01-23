Бастрыкин поручил возбудить дело на бесправного подростка, который врезался в большегруз

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за ДТП, которое устроил 15-летний подросток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Вечером, 20 января, юноша, управляя автомобилем "ВАЗ" и на перекрестке поехал на красный сигнал светофора, в результате врезался в автомобиль "Faw". В ДТП пострадал не только сам юный водитель, но и трое несовершеннолетних, которые находились с ним в одной машине.

В следственном комитете сообщили, что в ДТП подросток попал при попытке уйти от патрульной полицейской машины.