23 Января 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: ГИБДД ХМАО-Югры

Бастрыкин поручил возбудить дело на бесправного подростка, который врезался в большегруз

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за ДТП, которое устроил 15-летний подросток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Вечером, 20 января, юноша, управляя автомобилем "ВАЗ" и на перекрестке поехал на красный сигнал светофора, в результате врезался в автомобиль "Faw". В ДТП пострадал не только сам юный водитель, но и трое несовершеннолетних, которые находились с ним в одной машине.

В следственном комитете сообщили, что в ДТП подросток попал при попытке уйти от патрульной полицейской машины.

Теги: подросток, ДТП, большегруз, пострадавшие


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Ранее 22.01.2024 13:22 Мск В Югре подросток устроил ДТП с большегрузом

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