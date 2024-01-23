Россияне чаще стали брать потребкредиты под залог автомобилей

Россияне стали чаще брать потребительские кредиты под залог автомобилей. Так, в декабре 2023 года граждане получили почти 11 тыс. таких займов на сумму в 14,2 млрд руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй, на них ссылается РБК.

В целом доля кредитов под залог автомобилей в общем объеме потребкредитов выросла до 6,8%.

Ряд банков подтверждает, что спрос на такие кредиты растет на фоне общего замедления потребительского кредитования.

В минувшем году Центральный банк России несколько раз ужесточал условия предоставления необеспеченных кредитов. Регулятор считает, что необеспеченные кредиты несут особенные риски для закредитованных клиентов, которые не могут обслуживать свои долги.