23 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцам предлагают выбрать тематику для ледового городка к 2025 году

Пока конструкции ледового городка на площади 1905 года убирают, жителям Екатеринбурга предлагают поразмыслить над следующей тематикой на 2025 год. Об этом в ходе брифинга сообщил глава управления культуры города Илья Марков.

"У нас есть идея некого конкурса, больше не тематик, а архитектурных концепций. Выбрать, а потом обратиться к проектировщикам и инженерам, которые работают со льдом, и смогут эту концепцию превратить в элементы архитектуры ледового городка", - рассказал Марков.

Он также добавил, что ближе к лету мэрия собирается запустить конкурс на разработку украшений для главной городской елки.

Напомним, ледовый городок на площади 1905 года традиционно открывается под Новый год и работает все новогодние праздники. В этот раз ледовые конструкции были посвящены сказкам Александра Сергеевича Пушкина.

Теги: Екатеринбург, ледовый городок, тематика


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