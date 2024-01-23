Ростехнадзор собрался модернизировать шахты Донбасса

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главой Ростехнадзора Александром Трембицким. Разговор зашел, в частности, о шахтах Донбасса и их состоянии.

"В рамках ваших поручений основное внимание было уделено, конечно, шахтам на территории Луганской и Донецкой республик. Мы уже ввели там режим постоянного надзора без применения административных штрафов. Хорошо понимая их техническое состояние, делаем программы модернизации шахт", - цитирует Тримбицкого пресс-служба Правительства.

Идет работа с потенциальными инвесторами в этом направлении.

"Там, где эксплуатируются сегодня шахты, готовим, рассматриваем совместно и утверждаем превентивные мероприятия для соблюдения требований в области промышленной безопасности", - сказал Трембицкий.