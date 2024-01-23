В Приморье военного осудили на два года за оправдание терактов на Крымском мосту

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного из Приморья к двум годам колонии-поселения за оправдание терактов на Крымском мосту.

Мужчине вменили статью 205.2 ("Публичное оправдание терроризма") УК РФ, сообщается на сайте суда. Установлено, что военный был не согласен с решением о проведении СВО. Вечером 13 августа 2023 года он заявил сослуживцам, что одобряет теракты на Крымском мосту.

Бондаренко вину признал, дело рассматривали в особом порядке.

Ранее жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания. Сообщалось, что ранее он был осужден за оправдание и пропаганду терроризма.