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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: telegram-канал &quot;Инцидент ИРБИТ&quot; / t.me/irbitincident

В ГИБДД оценят действия ДПС-ников, которые несколько часов продержали водителя с инсультом на трассе

В отношении сотрудников ДПС, которые несколько часов удерживали водителя с инсультом на трассе "Екатеринбург – Тюмень", идет служебная проверка. Об этом заявил начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов.

Ранее сообщалось, что уральские ДПС-ники шесть часов удерживали водителя фуры с инсультом в холодной кабине. По словам очевидцев, полицейские не вызывали "скорую", думая, что тот пьян. В итоге мужчину все же госпитализировали, обследования показали, что у него геморрагический инсульт. Никаких запрещенных веществ или алкоголя в организме шофера не нашли.

Как рассказал Алексей Спиридонов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, как только о ситуации стало известно, была назначена служебная проверка в отношении сотрудников ДПС.

"Сейчас она проводится. Правовая оценка будет дана по ее завершению. Преждевременных выводов делать мы не будем. Не хотелось бы, чтобы это было рассмотрено однобоко", - сообщил полковник Спиридонов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он добавил, что нужно оценить действия всех участников событий.

"Но мы будем давать оценку своим сотрудникам", - заключил глава областной Госавтоинспекции.

Теги: ГИБДД, водитель, инсульт, проверка


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Ранее 12.01.2024 13:30 Мск И снова "отличились". Уральские ДПС-ники 6 часов продержали водителя с инсультом на трассе

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