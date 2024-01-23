Матери братьев-мигрантов, избивших 11-летнюю школьницу, запретили общаться с потерпевшими

Фергане Абасовой - матери двух пятиклассников, избивших 11-летнюю школьницу, избрали меру пресечения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле суд запретил обвиняемой общаться со свидетелями и пострадавшими. Также стало известно, что дети гражданки перестали посещать школу.

Напомним, перед Новым годом, 29 декабря, ученики 5 класса Рашад и Камал избили 11-летнюю девочку-сироту, а их мама, якобы дала пощечину школьнице, а после снимала избиения на видео. Пострадавшая оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Более тяжелые последствия потасовки предотвратил физрук, который подтвердил, что к моменту его прихода двое парней сидели на оказавшейся в снегу девочке сверху и забивали ее кулаками. Известно, что пятиклассников выгнали из прошлой школы тоже за драки.

В результате следователи возбудили несколько уголовных дел после скандала с избиением. Два дела возбуждены в отношении матери напавших подростков Ферганы Абасовой – о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления. Еще одна "уголовка" возбуждена по статье о возможной халатности руководства школы, где учились дети. Ранее СК по Свердловской области возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью.