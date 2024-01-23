"Он мог споткнуться и упасть": названа новая версия гибели уральца, который полз по дороге

Появилась новая версия причины недавнего ДТП у поселка Ачит, где водитель насмерть сбил пешехода, ползущего по дороге на четвереньках. Ее озвучил начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов.

Напомним, все случилось на прошлой неделе: водитель "Субару Форестер" сбил пешехода, ползущего на четвереньках. Последний от полученных травм скончался на месте. Позже в СМИ появилась информация, что погибший мужчина чувствовал себя неважно и возвращался из больницы, где его отказались госпитализировать. В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказывали свою версию событий.

Как сообщил Алексей Спиридонов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, обстоятельства ДТП выясняет следственная часть.

"Материал находится в следственном управлении. Наверное, вопрос больше возникает к тому, чтобы дать оценку действиям "скорой помощи": был ли человек в состоянии опьянения, либо его больного отпустили посреди дороги", - рассказал полковник Спиридонов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, в ГИБДД изучили видео данного инцидента.

"Косвенно видно, что пешеход находился не на полосе движения автомобиля. Он мог споткнуться и упасть, а увидев приближающееся транспортное средство, пытался отползти, потому что понимал, что может не встать. Это различные версии, следствие должно разобраться в этом", - отметил глава областной Госавтоинспекции.

Алексей Спиридонов добавил, что никаких преждевременных оценок по этой ситуации в ГИБДД давать не будут.

Напомним, что инцидентом со сбитым уральцем заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.