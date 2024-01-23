В Тюменской области в тестовом режиме запустили систему очистки и подачи питьевой воды

В тестовом режиме запущена в работу станция для очистки и подачи чистой питьевой воды в сеть из подземных источников в селе Конево Абатского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Работу систем станции проверили глава района Игорь Васильев и глава поселения Александр Мальцев.

"Таким образом, еще в одной центральной усадьбе с количеством проживающего населения более 500 человек решен жизненно важный вопрос", - сообщил глава Абатского района Игорь Васильев.

Отметим, что в Тюменской области на системном уровне ведется работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" в 2023 году в Тобольске построили водоводные сети в микрорайонах Восточный, Сумкино, по отдельным улицам микрорайона Иртышский, в Ялуторовском районе - в селах Сингуль Татарский, Зиново, Киева и деревнях Южное и Анисимовка.

В селе Упоровов текущем году планируют завершить работы по реконструкции водопроводных очистных сооружений и строительству новых водопроводных сетей.

В 2022 году были построены сети водоснабжения в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района, построен магистральный водовод от Тобольска до деревень Башкова, Ломаева Тобольского района протяженностью около шести километров, реконструированы водопроводные сети в Тобольске протяженностью 1,7 км. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой увеличилась на 2,72% и составила 82,4%. Доля городского населения — 95,9%.