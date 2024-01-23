Волк, напавший на жителей зауральского курорта, застал жертв за прогулкой

Стали известны подробности гибели в Курганской области пенсионерки, которую загрыз волк. Трагедия, напомним, произошла в поселке Курорт Озеро Медвежье. Пострадали четверо людей, одна из жертв скончалась.

Погибшая была местной – она гуляла с подругой по поселку. Они шли по улице, было около 22.00, когда на них напал хищник. В этот момент недалеко находились двое рабочих — один из них, кочегар, отбился и успел залезть на крышу, пишет Ural Mash. С травмами пострадавших увезли в хирургию больницы в Петухово. Тяжелее всех покусали 60-летнюю Наталью. Она скончалась от ран лица, шеи и тела около шести утра. У кочегара порваны палец и предплечье, у второго рабочего – левое бедро и предплечье. Местный охотник убил волка около своего дома, тело животного отправили на экспертизу. На место выехала бригада курганских егерей. Коллега погибшей уверена, звери пришли на "Озеро Медвежье" вслед за косулями. По ее мнению, волков было двое, и после нападения на людей один из хищников загрыз сторожевого пса, а другой собаке откусил ухо. Про второго волка ничего не известно – он мог убежать в лес. Охотники с ружьями продолжают прочесывать деревни и райцентр.

Ранее глава Петуховского муниципального округа Антон Волков написал в соцсетях, что произошедшее - первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. После нападения начался поиск других волков, которые, возможно, бродят вокруг поселка, чтобы случившееся не повторилось.