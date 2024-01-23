Волк, напавший на жителей зауральского курорта, застал жертв за прогулкой

23 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Курганская область
Фото: Reuters/Arnd Wiegmann

Волк, напавший на жителей зауральского курорта, застал жертв за прогулкой

Стали известны подробности гибели в Курганской области пенсионерки, которую загрыз волк. Трагедия, напомним, произошла в поселке Курорт Озеро Медвежье. Пострадали четверо людей, одна из жертв скончалась.

Погибшая была местной – она гуляла с подругой по поселку. Они шли по улице, было около 22.00, когда на них напал хищник. В этот момент недалеко находились двое рабочих — один из них, кочегар, отбился и успел залезть на крышу, пишет Ural Mash. С травмами пострадавших увезли в хирургию больницы в Петухово. Тяжелее всех покусали 60-летнюю Наталью. Она скончалась от ран лица, шеи и тела около шести утра. У кочегара порваны палец и предплечье, у второго рабочего – левое бедро и предплечье. Местный охотник убил волка около своего дома, тело животного отправили на экспертизу. На место выехала бригада курганских егерей. Коллега погибшей уверена, звери пришли на "Озеро Медвежье" вслед за косулями. По ее мнению, волков было двое, и после нападения на людей один из хищников загрыз сторожевого пса, а другой собаке откусил ухо. Про второго волка ничего не известно – он мог убежать в лес. Охотники с ружьями продолжают прочесывать деревни и райцентр.

Ранее глава Петуховского муниципального округа Антон Волков написал в соцсетях, что произошедшее - первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. После нападения начался поиск других волков, которые, возможно, бродят вокруг поселка, чтобы случившееся не повторилось.

Теги: Курганская область, волк, жертва, нападение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.01.2024 08:12 Мск На зауральском курорте волк напал на людей, одна жертва скончалась

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети