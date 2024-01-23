Проводница, высадившая кота Твикса, временно отстранена от работы

Проводник, высадившая кота Твикса, временно отстранена от работы. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников в ходе круглого стола в Госдуме.

"Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения", - цитирует его РИА Новости.

По словам Колесникова, расследование случая с котом продолжается. Также замгендиректора компании сообщил, что РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета.

Напомним, кот Твикс вместе с хозяином путешествовал на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. На него были оформлены все документы. В пути кот сбежал из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница, заметившая кота, высадила его в Кирове. 20 января стало известно, что кот, которого искали тысячи волонтеров, найден мертвым.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Некоторые зоозащитники требуют призвать проводницу к ответственности, другие отмечают, что виноват хозяин кота, который не следил за животным. Депутат Госдумы Владимир Бурматов считает, что проводница должна понести наказание по статье о жестоком обращении с животными.

В РЖД извинились за ситуацию с котом и пообещали изменить правила перевозки домашних животных, чтобы проводники не могли высаживать домашних любимцев из поездов.