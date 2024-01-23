"Люстры качались!" В Кургане эвакуированы два жилых дома

В Кургане эвакуированы жители двух 17-этажных домов – №15 по Куйбышева и №109 по Гоголя. Ночью люди сообщили по номеру 112 о том, что в квартирах качаются люстры.

Представители МЧС и полиции эвакуировали 246 жителей, включая 38 детей. На время обследования домов те его жители, у которых нет возможности разместиться где-либо еще, временно поселены в гостинице "Курган". Таких набралось 28 человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников либо уехала к себе в иное имеющееся жильё. Они будут проживать там до момента, пока им не разрешат вернуться в свои квартиры. Для тех, кто проживает в гостинице, администрация города организовала бесплатное горячее питание. Причины установят профильные ведомства и эксперты. Для этого необходимо проведение обследования. У домов правоохранительными органами выставлен патруль, сообщает администрация Кургана.

Для анализа устойчивости 17-этажек в Кургане задействуют диагностический комплекс "Струна" из Москвы. По данным МЧС, на стенах зданий появились трещины, сообщает ЧП Курган.

Добавим, в ночь с 22 на 23 января на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. в Алма-Ате интенсивность составила 5 баллов.