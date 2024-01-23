23 Января 2024
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Общество В России
Фото: Kremlin.ru

Путин подписал указ о закреплении статуса многодетной семьи

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив статус таких семей и меры поддержки для них. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Устанавливается, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей.

Меры социальной поддержки многодетным семьям осуществляется до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года при условии его очного обучения.

Многодетным семьям будут положены выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение женщинам пенсии по старости.

Президент также поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях.

Ранее в Госдуме предлагали ввести единые социальные льготы для многодетных семей. Среди них — предоставление скидки в размере не ниже 50% на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, бесплатное обеспечение рецептурными лекарствами детей в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте кроме такси, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий.

Теги: путин, многодетные семьи


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