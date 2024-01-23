Детский лагерь Гайдара закроют на два года для долгожданного ремонта

Один из старейших детских загородных лагерей на Урале - лагерь имени Гайдара закроют для долгожданного капитального ремонта. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал в своих социальных сетях. По его словам, работы продлятся до 2025 года включительно. В это время детям предложат места в других лагерях.

"Инфраструктура лагеря остро нуждается в обновлении. В 2021 году здесь была открыта современная столовая на 200 мест, но этого недостаточно. С этого года лагерь будет закрыт на капитальный ремонт. Рассчитываем, что он продлится до 2025 года. Детям будут предложены места в других лагерях", – написал градоначальник.

Детский лагерь имений Гайдара был основан в 1937 году Свердловской железной дорогой и располагается в 30 км от уральской столицы. В 2007 году его передали в собственность Екатеринбурга. Только в прошлом году в лагере отдохнули 922 ребенка.

"Начнем с ремонта кровли спального корпуса. Подготовим проектно-сметную документацию на капремонт двух корпусов для проживания детей. В целом стратегия развития лагеря выстроена так, чтобы в дальнейшем перевести его на круглогодичный формат работы. Такой опыт у нас уже есть: после ремонта в лагерях "Уральские самоцветы" и "Юность" первые зимние смены прошли в конце декабря", – подчеркнул Орлов.

Напомним, что в загородных лагерях ежегодно отдыхает порядка 26 тыс. юных екатеринбуржцев, и с каждым годом количество детей растет. Именно поэтому, считает Орлов, очень важно создать для них максимально комфортные и безопасные условия. Так, в прошлом году в 11 загородных лагерях уже провели работы по строительству и капитальному ремонту тех или иных объектов инфраструктуры,