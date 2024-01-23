Детский лагерь Гайдара закроют на два года для долгожданного ремонта

23 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Детский лагерь Гайдара закроют на два года для долгожданного ремонта

Один из старейших детских загородных лагерей на Урале - лагерь имени Гайдара закроют для долгожданного капитального ремонта. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал в своих социальных сетях. По его словам, работы продлятся до 2025 года включительно. В это время детям предложат места в других лагерях.

"Инфраструктура лагеря остро нуждается в обновлении. В 2021 году здесь была открыта современная столовая на 200 мест, но этого недостаточно. С этого года лагерь будет закрыт на капитальный ремонт. Рассчитываем, что он продлится до 2025 года. Детям будут предложены места в других лагерях", – написал градоначальник.

Детский лагерь имений Гайдара был основан в 1937 году Свердловской железной дорогой и располагается в 30 км от уральской столицы. В 2007 году его передали в собственность Екатеринбурга. Только в прошлом году в лагере отдохнули 922 ребенка.

"Начнем с ремонта кровли спального корпуса. Подготовим проектно-сметную документацию на капремонт двух корпусов для проживания детей. В целом стратегия развития лагеря выстроена так, чтобы в дальнейшем перевести его на круглогодичный формат работы. Такой опыт у нас уже есть: после ремонта в лагерях "Уральские самоцветы" и "Юность" первые зимние смены прошли в конце декабря", – подчеркнул Орлов.

Напомним, что в загородных лагерях ежегодно отдыхает порядка 26 тыс. юных екатеринбуржцев, и с каждым годом количество детей растет. Именно поэтому, считает Орлов, очень важно создать для них максимально комфортные и безопасные условия. Так, в прошлом году в 11 загородных лагерях уже провели работы по строительству и капитальному ремонту тех или иных объектов инфраструктуры,

Теги: лагерь Гайдара, ремонт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети