23 Января 2024
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Общество В России В России
Фото: Накануне.ru

В России сохранился рекордный показатель потребления водки

В 2023 г. продажи водки в российских магазинах составили 75,6 млн дал. Объем потребления практически не изменился по сравнению с показателем 2022 г., сократившись лишь на 0,8%. В 2022 г., по данным ведомства, продажи водки достигали 76,2 млн дал — почти на 6% больше, чем годом ранее. Эти показатели близки к рекордным.

В 2023 г. российские магазины продали 56,5 млн дал тихого вина, пишет РБК. Это превысило показатель 2022 г. на 5,8%, а игристого – 21,7 млн дал, рост составил 8,3%.

Употребление алкоголя может приводить к проблемам с весом, здесь статистика тоже неумолима. Ранее стало известно, что в России выросло число граждан, страдающих от ожирения. В 2022 г. в России выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения. В 2020 г. врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 г. – 383 тыс. Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 г. были выявлены у 13,05 млн россиян, за два года до этого их было почти на миллион меньше – 12,07 млн. Из них сахарный диабет в 2022 г. был у 5,27 млн россиян, а ожирение – у 2,17 млн.

Теги: Водка, Россия, продажи


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