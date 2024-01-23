23 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

90 автомобилей и 40 квартир в Екатеринбурге: названы призы викторины "Опорный край"

Стали известны подробности викторины "Опорный край", посвященной 90-летию Свердловской области.

Викторина пройдет 15, 16, 17 и 18 марта 2024 года. Все участники получат в подарок памятную медаль и возможность стать обладателем ценного подарка. Итоги и имена победителей назовут 12 апреля. Организатором и оператором викторины станет Свердловский областной благотворительный фонд.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции глава попечительского совета фонда Яков Силин, предусмотрены различные призы.

"Это тысяча смартфонов – не меньше. Это 90 автомобилей. Это 40 квартир в Екатеринбурге. И 20 наших легендарных мотоциклов "Урал", - сообщил он.

Квартиры, по его словам, будут однокомнатные. А автомобили – возможно, российские, но это будут решать благотворители. Их имен Силин называть не стал.

Яков Силин(2021)|Фото: Накануне.RU

Глава попечительского совета фонда признал, что викторину специально было решено совместить с проведением выборов президента России.

"Проведение викторины в дни голосования мы посчитали отличной возможностью и правильным ходом – охватить, по возможности, больше жителей. Дать почувствовать свою сопричастность к истории области, Урала, России", - сказал он.

По его словам, вопросов в викторине будет около пяти. При этом правильно отвечать на них вовсе не обязательно – каждый участник в любом случае получит уникальный номер, который даст право участвовать в розыгрыше призов. Для участия в викторине создадут более 2 тысяч пунктов проведения. Они расположатся прямо возле избирательных участков.

Также каждый участник получит медаль, дизайн которой сейчас разрабатывается. Но уже точно известно, что на ней будет надпись "Опорный край державы". Все условия и подробности викторины будут опубликованы на специальном сайте, который обещают запустить через неделю.

Победителей определят в прямом эфире, трансляция будет идти в интернете.

"Все участники будут в равных условиях", - заверил Яков Силин.

Теги: автомобили, квартиры, викторина, призы, Екатеринбург


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