23 Января 2024
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Образование Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Школьников Свердловской и Челябинской областей начнут обучать работе с беспилотниками

Свердловская и Челябинская области стали единственными регионами в УрФО, где школьников и студентов колледжей будут обучать работе с беспилотниками. Об этом сообщает пресс-службе полпредства округа.

В 2024 году регионам выделят необходимое оборудование, благодаря которому подрастающее поколение научится не только эксплуатировать беспилотные авиационные системы, но и разрабатывать и производить их.

"Президент Владимир Путин поставил задачу подготовить кадры для работы с беспилотниками. Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики", - подчеркнул полномочный представитель президента Владимир Якушев.

В каждой области выбран один колледж, на базе которого создадут Центр практической подготовки, и до 20 школ для организации совместной работы. От Среднего Урала в программе участвует техникум "Рифей" и общеобразовательные учреждения Екатеринбурга, Березовского, Дегтярска, Ирбитского района и других. В Челябинской области центр откроют на базе Южно-Уральского агропромышленного колледжа в селе Аргаяш. Среди школ выбраны учреждения Златоуста, Троицка, Челябинска, Южноуральска, Миасса, Копейска, Магнитогорска и других муниципалитетов.

По поручению Президента России разработан национальный проект "Беспилотные авиационные системы", его реализация в УрФО находится под личным контролем Владимира Якушева.

Теги: беспилотник, школа, колледж, обучение


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