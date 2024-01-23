23 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Бывшего патриаршего экзарха Африки будут судить

Бывшего патриаршего экзарха Африки митрополита Леонида, которого неожиданно отстранили в октябре после двух лет успешной работы, вызвали в суд. Об этом сообщил сам иерарх.

Он написал, что получил повестку в Высший Общецерковный суд с формулировкой "за церковные правонарушения, выявленные при передаче дел при освобождении от должности настоятеля храма Всех святых на Кулишках".

"Позорище, конечно. Меня освободили 8 сентября, комиссию прислали 31 октября. Что там делалось за эти 2 месяца, я вообще не в курсе... А "судить" меня будут, потому что один человек так решил. У нас же давно всё решает один человек", - написал митрополит, не уточнив, кого он имеет в виду.

Напомним, что снятие митрополита с должности экзарха было сенсационным. Якобы им сами было подано прошение. И все это после почти двух лет успешной работы, в результате которого в созданный в Африке экзархат РПЦ перешли более трети всех африканских клириков.

Православный публицист Александр Вознесенский считает, что митрополита Леонида снял в результате козней врагов России и Церкви. Тот является является активным патриотом Русского Мира, не допускающим никакого компромисса с Западом, а Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ провернул какую-то интригу. А нынешнее преследование модет привести к существенным репутационным потерям Церкви.

"Зачем ОВЦС устроил публичную расправу над лучшим управленцем РПЦ?.. Тот же ОВЦС не замечает что Ватикан продвигает ЛГБТ*-повестку. Тот же ОВЦС за многие годы ни разу не отреагировал на агрессию католиков против православия на Украине. Ни разу!!!" - возмущается Вознесенский.

Характерно, что на днях председатель ОВЦС ушел от ответа на вопрос, как он относится к официальному разрешению Ватикана "благословлять" содомитов.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Теги: РПЦ,


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