Представитель ТПП назвал приватизацию жилья "большой ошибкой 1990-ых"

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков считает приватизацию жилья одной из самых больших ошибок 1990-х: по его мнению, она породила огромный класс "нищих собственников", не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно денег на его обслуживание и ремонт.

"По-хорошему, при нашем уровне развития экономики, 60% населения должны были бы жить в арендном жилье, а не в собственных квартирах. А мы всех без разбора загнали в частную собственность. И продолжаем загонять дальше, с помощью ипотеки", - сказал Широков в интервью "Аргументам и фактам".

Заявление прозвучало на фоне многих коммунальных аварий, случившихся за последний месяц в различных регионах России. Например, 9 декабря 2023 г. выяснилось, что в Нижнем Тагиле (второй город в Свердловской области) в результате аварии на теплосетях "Горэнерго-НТ" без отопления остались более 11,7 тыс. человек. Это случилось на фоне аномальных морозов. 17 декабря стало известно о том, что в Прикамье без тепла остались 49 многоквартирных домов (2,5 тыс. жителей). 6 января 2024 г. появилась информация о том, что из-за аварии на высоковольтной линии электропередач Надым-Салехард жители сразу нескольких микрорайонов столицы Ямала остались без электричества. В эти же дни целый микрорайон Подольска остался без тепла из-за частной компании - патронного завода. В разгар январских морозов в подмосковном Климовске без отопления остались почти 150 тыс. человек. Аналогичная история произошла в начале года в свердловских Ключевске, Кушве, не обошли схожие беды и один из районов Екатеринбурга, Вторчермет.

Добавим, финансирование ЖКХ из федерального бюджета в ближайшие годы будет только сокращаться. Если на 2024 год в казне предусмотрено 881 млрд руб., то в 2025 – уже 506 млрд руб., а в 2026 – всего 381 млрд руб. В то же время совокупная потребность коммуналки в инвестициях оценивается в 4,5 трлн руб. Таким образом, несмотря на заявления о национализации, власти не могут реализовать ни один из возможных сценариев: бюджетные вливания сокращаются, а стратегическая отрасль все больше отдается на откуп частному бизнесу.