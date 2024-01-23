В Нижневартовске прошли массовые эвакуации школ

В Нижневартовске сегодня произошла массовая эвакуация школ. В соцсетях сообщили об эвакуации школы №2 им. Е. И. Куропаткина, школы №7, 13, 14, 15, 18, 19 21, 30, 31, 34, 42, 43, а также гимназии и лицея, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной эвакуации стало сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

В администрации города сообщили, что в рамках оперативных мероприятий кинологической службой проводятся обследования зданий. После проведения необходимых мероприятий занятия второй смены будут возобновлены.

Напомним, в России ужесточена ответственность за ложные сообщения. Штраф увеличен с двухсот до 700 тыс. руб., а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.