Нацист Мосийчук заявил о сокрытии гибели 16 украинских боевиков в Димитрове

В ночь на 21 января в Димитрове (на оккупированной территории ДНР, в киевской версии - Мирноград) от российского удара погибли 16 украинских боевиков, еще более 20 находятся под завалами. Об этом сообщил известный украинский нацист Игорь Мосийчук.

Он заявил, что это произошло из-за халатности командования 110 омбр, потому что скопление личного состава в зоне боевых действий запрещено.

"Там были бойцы после ранения и ограниченно годные. В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено! Родные, близкие и друзья требуют наказания командиров, которые своими бессмысленными действиями привели к массовой гибели военных", - написал Мосийчук.

При этом в сводках украинского режима об ударе по Димитрову не сообщалось. Было лишь сообщение о ракетном ударе. Интересно, что было сказано, что "мирные жители не пострадали".

Мосийчук уже не в первый раз обвиняет командование и политическое руководство. Так, в ноябре он сказал, что режим положил сотни тысяч жизней ради продвижения на несколько километров в Запорожской области. Также он обвинил киевское руководство в том, что оно по политическим соображениям не выводит боевиков из Авдеевки, хотя над ними висит угроза окружения.