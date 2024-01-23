Нацист Мосийчук заявил о сокрытии гибели 16 украинских боевиков в Димитрове

23 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Нацист Мосийчук заявил о сокрытии гибели 16 украинских боевиков в Димитрове

В ночь на 21 января в Димитрове (на оккупированной территории ДНР, в киевской версии - Мирноград) от российского удара погибли 16 украинских боевиков, еще более 20 находятся под завалами. Об этом сообщил известный украинский нацист Игорь Мосийчук.

Он заявил, что это произошло из-за халатности командования 110 омбр, потому что скопление личного состава в зоне боевых действий запрещено.

"Там были бойцы после ранения и ограниченно годные. В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено! Родные, близкие и друзья требуют наказания командиров, которые своими бессмысленными действиями привели к массовой гибели военных", - написал Мосийчук.

При этом в сводках украинского режима об ударе по Димитрову не сообщалось. Было лишь сообщение о ракетном ударе. Интересно, что было сказано, что "мирные жители не пострадали".

Мосийчук уже не в первый раз обвиняет командование и политическое руководство. Так, в ноябре он сказал, что режим положил сотни тысяч жизней ради продвижения на несколько километров в Запорожской области. Также он обвинил киевское руководство в том, что оно по политическим соображениям не выводит боевиков из Авдеевки, хотя над ними висит угроза окружения.

Теги:


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети