Тюменцев напугал мужчина с ружьем и в военной форме

Жителей Тюменской области напугал мужчина в военной форме с ружьем в руках, передает корреспондент Накануне.RU.

Мужчина попал в объектив видеорегистратора. Он перешел дорогу, держа оружие. Сообщается, что он был замечен на улице Игримской. В комментариях интернет-пользователи отмечают, что там расположены детские образовательные учреждения: строительный колледж, школа и детский сад.

Судя по видеоролику, опубликованному telegram-каналом "Тюмень Новости (Авто и не только)", видео было заснято еще вчера.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность мужчины. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.