23 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;X Stream Capture&quot; / youtube.com/@GhostSniper21

Тюменцев напугал мужчина с ружьем и в военной форме

Жителей Тюменской области напугал мужчина в военной форме с ружьем в руках, передает корреспондент Накануне.RU.

Мужчина попал в объектив видеорегистратора. Он перешел дорогу, держа оружие. Сообщается, что он был замечен на улице Игримской. В комментариях интернет-пользователи отмечают, что там расположены детские образовательные учреждения: строительный колледж, школа и детский сад.

Судя по видеоролику, опубликованному telegram-каналом "Тюмень Новости (Авто и не только)", видео было заснято еще вчера.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность мужчины. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Теги: мужчина, ружье, школа, детский сад


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