Австрия наказала россиянина за взлом баз страховой компании

Австралия ввела санкции против россиянина Александра Ермакова за взлом крупнейшей австралийской медицинской страховой компании Medibank. Украдено 9,7 млн записей.

Эти записи включали имена, даты рождения, номера Medicare и конфиденциальную медицинскую информацию. Правительство Австралии ввело адресные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении Александра Ермакова. Эта санкция квалифицирует как уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на срок до 10 лет и крупными штрафами, предоставление активов Александру Ермакову или использование его активов или сделки с ними, в том числе с помощью криптовалютных кошельков или платежей с помощью программ-вымогателей, сообщает МИД Австрии.

Документы клиентов Medibank появились в интернете в ноябре 2022 г.