Боррель: ЕС скоро завершит работу над схемой использования замороженных активов РФ

Страны – члены Евросоюза достигли политического соглашения в вопросе использования доходов от замороженных российских активов для помощи киевскому режиму. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, решение должно быть принято до следующего заседания Совета ЕС в феврале, передает ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом "принципиально" готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. В Кремле заявляли, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы. По информации Bloomberg, Россия готовит судебный иск, чтобы воспрепятствовать попыткам США или Европы конфисковать замороженные активы Банка России в размере $300 млрд в пользу Украины.