23 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Программа капремонта - не выход. Гордума просит выделить дополнительные 800 млн для замены лифтов в Екатеринбурге

В городской думе Екатеринбурга приняли решение обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову с просьбой увеличить финансирование замены лифтов в многоквартирных домах. С инициативой выступил депутат Александр Колесников. По его словам, изымать средства из строки капремонта, опустошая счета домов, нецелесообразно. При этом, минимум 30% от городских лифтов уже давно превысили срок своей эксплуатации.

"То, что тут говорили, что надо по программе ФКР менять - не совсем правильно. Фонд капитального ремонта пусть у нас другими работами занимается, а то они хитренькие у нас: все деньги дома на лифты тратят, а потом у них ни на кровлю, ни на стояки денег нет. Поэтому, я считаю, что надо субсидирование увеличивать. Расчеты у нас есть. Я предлагаю обратиться к губернатору и товарищу Алексею Орлову с просьбой выделить дополнительные средства 400 млн с области и 400 млн с города. Деньги, я думаю, на это найдут. К тому же, им было очень приятно, когда Сергей Степашин (председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ) приезжал сюда и похвалил нашу область, что она самая первая по замене лифтового хозяйства", - заявил Александр Колесников.

Он также добавил, что лифты являются опасными объектами, на которых часто травмируются люди, а потому экономить на них нельзя. 30% уже прошли свой рубеж эксплуатации, и этот срок продлевался неоднократно. "Шутки с опасным объектом ни к чему хорошему не приведут", - заявил депутат, отметив, что также следовало бы обратить внимание на других лифтовых производителей.

"Многие лифты менялись Щербинским лифтостроительным заводом, к которому сейчас очень много вопросов. Когда человек чувствует себя монопольным... Два года уже меняют лифты, не успевают заменить, жалобы идут на ту же Щербинку. Какое продление, о чем вы говорите? Лучше брать белорусские. Белорусские лифты пока еще не оборзели, потому лучше их. Это мое мнение", - добавил Александр Колесников.

К его словам присоединился и депутат Дмитрий Николаев. Он заявил, что на сегодняшний день все лифты, которые отработали нормативный срок в 25 лет, должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. В связи с этим, этот срок несколько раз переносили, но крайняя дата это 2025 год. Депутат заверил, что к 2025 году все такие лифты должны быть приведены к техническому регламенту, что означает либо полную или частичную замену, либо проверку и продление срока эксплуатации.

Решение обратиться к главам города и области за дополнительным финансированием было принято единогласно 32-мя присутствующими на заседании депутатами.

Теги: Екатеринбург, лифт, финансирование


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