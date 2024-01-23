Голодающий экс-глава МВД Польши попал в больницу

В Польше попал в больницу объявивший голодовку экс-глава МВД страны Мариуш Каминьский.

"Состояние министра серьезное. У меня – информация, что угрозы для жизни нет, но сам факт, что его перевезли, является доказательством того, что ситуация действительно драматическая", - приводит ТАСС слова советника президента Польши Анджея Дуды Блажей Побожы, сказанные в интервью телеканалу Telewizija Trwam.

Каминьский объявил голодовку сразу после того, как попал за решетку – в декабре 2023 г. его наказали двумя годами неволи за злоупотребление служебным положением.