В Сочи у гостиницы "Жемчужина" умер известный КВН-щик

В Сочи, у гостиницы "Жемчужина" – традиционного места проведения фестиваля КВН – умер КВНщик. 31-летний Амиран Геворкян был участником команды КВН "Южная столица".

По данным Shot, юморист подрался с неким Артуром Расуловым из Дагестана. В ходе выяснения отношений Геворкян упал и ударился головой об лестницу возле входа в отель.

У мужчины диагностировали перелом основания черепа, открытую черепно-мозговую травму. Он впал в кому и спустя два дня умер, не приходя в сознание.

Оппонента Геворкяна объявили в розыск.