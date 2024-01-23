Коломойскому продлили арест до марта

Шевченковский суд Киева продлил арест олигарху Игорю Коломойскому до 2 марта.

Напомним, Коломойский был арестован 2 сентября. Ему вменяют присвоение почти $250 млн. Сам он сыграл важную роль в победе Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Однако Зеленский с самого начала дистанцировался от него.

Суд определил залог Коломойскому в $68 млн. Он же говорит, что уголовное дело против него сфабриковано и имеет политический заказ.

Как пишет телеграм-канал "ЗеРада", выглядит олигарх "не очень".

"Сложилось впечатление, что Игорь Валерьевич чего-то ждет. Сумма залога для него не вопрос! Тут явно что-то другое", - предполагает канал.