В отечественных компаниях почти не осталось уехавших россиян

Россияне, уехавшие за границу с начала СВО, постепенно уходят из отечественных компаний, где с момента переезда они работали удаленно. Об этом свидетельствуют исследования международной группы OutRush, на которые ссылается "Коммерсант".

До отъезда в российских компаниях работало около 43% респондентов, в сентябре 2022 года – 17%, летом 2023 года – 13%.

Исследователи отмечают, что уровень безработицы среди уехавших не растет, то есть они трудоустраиваются в иностранные компании. У наиболее бедных респондентов происходит стабилизация доходов, у наиболее богатых – снижаются доходы.

Исследователи также замерили уровень доверия властям страны, где оказались эмигранты. Самый высокий – в Германии и Армении (85% и 68% соответственно). В Грузии местным властям доверяют только 27% уехавших, в Турции – 20%.

Измерялось и самоощущение россиян. Большая часть (53%) считают себя частью сообщества соотечественников-россиян за рубежом. Около трети (31%) назвали себя гражданами мира. 14% - частью России, 20% - частью европейцев. 15% говорят, что чувствуют себя в изоляции.