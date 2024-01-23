"Антивоенный комитет" признан нежелательной организацией

Генеральная прокуратура РФ признала "Антивоенный комитет России" нежелательной организацией. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, на запрос которого и отреагировал надзорный орган.

Как отмечает депутат, эта организация представляет собой "детище" Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом).

"Для свершения госпереворота Ходорковский клепает "комитеты" и собирает под бело-сине-белым флагом "прекрасной России будущего" таких же предателей. Даже в ожидании миссии с нар его соратники не останавливали работу по созданию агентурных сетей", — написал Луговой.

"Антивоенный комитет" был создан в феврале 2022 года.