В Госдуме решили связать "интересы ребенка" и традиционные ценности

В Госдуму внесен законопроект, уточняющий в Семейном кодексе понятие "интересы ребенка". Документ разработали депутаты Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев ("СРЗП"), Олег Матвейчев ("ЕР"), Иван Мусатов и Станислав Наумов (ЛДПР).

По мнению разработчиков поправок, Конвенция о правах ребенка бросает вызов традиционным российским представлениям, согласно которым, семейная жизнь всегда отвечает наилучшим интересам детей, а родители всегда способны решить, что лучше для их детей. На национальном уровне концепция наилучших интересов ребенка является сама по себе неопределенной и, безусловно, требует конкретизации в национальном законодательстве, исходя из традиционных духовно-нравственных ценностей конкретной страны. Сейчас отсутствует законодательное определение дефиниций "законный интерес ребенка", "охраняемый интерес ребенка", "наилучший интерес ребенка", что является существенным пробелом в праве.

Для защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, включая ценности традиционной российской семьи, поправки предлагают исключить положения об обязательном учете мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет. Также предлагается ввести норму об обязательности учета мнения родителей во время любого судебного или административного разбирательства по вопросу, затрагивающему интересы ребенка, исключая ситуации, когда противоречия с ними нет. К важнейшим интересам ребенка законодатели отнесли, в частности, крепкую семью и сохранение брака родителей, формирование и сохранение в глазах ребенка авторитета родителя, воспитание в родной семье, обоими родителями.

Интересы ребенка заключаются в создании ему условий, необходимых для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, считают разработчики поправок.