В Госдуме решили связать "интересы ребенка" и традиционные ценности

23 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме решили связать "интересы ребенка" и традиционные ценности

В Госдуму внесен законопроект, уточняющий в Семейном кодексе понятие "интересы ребенка". Документ разработали депутаты Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев ("СРЗП"), Олег Матвейчев ("ЕР"), Иван Мусатов и Станислав Наумов (ЛДПР).
Читайте также:

По мнению разработчиков поправок, Конвенция о правах ребенка бросает вызов традиционным российским представлениям, согласно которым, семейная жизнь всегда отвечает наилучшим интересам детей, а родители всегда способны решить, что лучше для их детей. На национальном уровне концепция наилучших интересов ребенка является сама по себе неопределенной и, безусловно, требует конкретизации в национальном законодательстве, исходя из традиционных духовно-нравственных ценностей конкретной страны. Сейчас отсутствует законодательное определение дефиниций "законный интерес ребенка", "охраняемый интерес ребенка", "наилучший интерес ребенка", что является существенным пробелом в праве.

Для защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, включая ценности традиционной российской семьи, поправки предлагают исключить положения об обязательном учете мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет. Также предлагается ввести норму об обязательности учета мнения родителей во время любого судебного или административного разбирательства по вопросу, затрагивающему интересы ребенка, исключая ситуации, когда противоречия с ними нет. К важнейшим интересам ребенка законодатели отнесли, в частности, крепкую семью и сохранение брака родителей, формирование и сохранение в глазах ребенка авторитета родителя, воспитание в родной семье, обоими родителями.

Интересы ребенка заключаются в создании ему условий, необходимых для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, считают разработчики поправок.

Теги: Семейный кодекс, Госдума, поправки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети