Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца в обмен на всех заложников

Израиль через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение, которое включает в себя двухмесячную паузу в боевых действиях в рамках многоэтапного соглашения, которое будет включать освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе, передает американское издание Axios со ссылкой на источники среди израильских чиновников.

Хотя о полном прекращении военной операции речи не идет, два месяца – это максимальный режим прекращения огня, который Израиль предлагал за более чем три месяца с начала боевых действий.

На предложенном плане настаивают арабские переговорщики, а также США.

Источники отмечают, что они с "осторожным оптимизмом" смотрят на возможность прогресса переговоров в ближайшие дни.

Накануне несколько десятков родственников израильтян-заложников ворвались на заседание Кнессета и потребовали от парламента предпринять более активные действия для освобождения людей.