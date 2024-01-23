В Петербурге у двух мужчин выявили оспу обезьян
У двух мужчин, прибывших в Санкт-Петербург из Гонконга, диагностирована оспа обезьян, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
Туристов госпитализировали в инфекционную больницу. Угрозы для их жизни нет.
Отмечается, что специалисты своевременно провели комплекс противоэпидемических мер. Контактировавшие с заболевшими находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, в 2022 году Роспотребнадзор не стал ужесточать противоэпидемические меры из-за оспы обезьян. В России было зарегистрировано несколько случаев заболевания. При этом в европейских странах и Северной Америке счет шел на сотни и даже тысячи заболевших.