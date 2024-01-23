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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Прикамье следователи отказались возбуждать дело из-за коммунальной аварии в Соликамске

Следственный комитет Пермского края завершил проверку по факту коммунальной аварии в Соликамске, сообщает со ссылкой на свои источники "Ъ".

Отказ в возбуждении дела был принят в связи с отсутствием состава преступления. При этом следствие зарегистрировало еще несколько материалов проверки, связанных с аварией.

12 декабря прошлого года без тепла остались дома микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, Центр Соликамска. 15 декабря в городе произошла вторая коммунальная авария. По ее итогам губернатор Пермского края принял кадровые решения по итогам коммунальной аварии в Соликамске и уволил заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова.

Также свою должность покинул замглавы по вопросам безопасности Андрей Швецов.

Главе округа Евгению Самоукову был объявлен выговор.

Теги: коммунальная авария, Соликамск, уголовное дело


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