Бывший замначальника Свердловской дирекции тяги осужден за хищение имущества "РЖД"

На Среднем Урале вынесен приговор за хищение имущества "Российских железных дорог" стоимостью более 2 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался бывший заместитель начальника Свердловской дирекции тяги. Расследование показало, что в ноябре 2020 года он похитил лом черного металла с территории локомотивного депо. Для этого замначальника использовал свое служебное положение и привлек сообщников, уголовное дело которых выделено в отдельное производство.

Также, по материалам дела, путем фиктивного списания и составления подложных документов он похитил четыре колесные пары локомотива. Размер причиненного ОАО "РЖД" ущерба превысил 2 млн рублей.

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес свой приговор: 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба.