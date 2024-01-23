На зауральском курорте волк напал на людей, одна жертва скончалась

Волк напал на людей в курганском поселке Курорт Озеро Медвежье. Пострадали четверо жителей, одну из жертв спасти не удалось.

"Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким. Трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает", - написал глава Петуховского муниципального округа Антон Волков в соцсетях.

Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. После нападения начался поиск других волков, которые, возможно, бродят вокруг поселка, чтобы случившееся не повторилось.