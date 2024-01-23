В Алма-Ате более 40 человек пострадали в результате 7-балльного землетрясения

В Средней Азии произошло мощное землетрясение. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центре, магнитуда основного толчка составила 7 баллов. Землетрясение ощущалось в Киргизии, Китае, Казахстане. По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты, на глубине около 9 километров.

В Алма-Ате за медицинской помощью после толчков обратились 44 человека, в том числе 10 детей, часть из них госпитализирована. О разрушениях не сообщается, но в сети появились видео с трещинами на стенах домов.

Люди выбегали на улицу в домашней одежде, многие боялись возвращаться на протяжении всей ночи. В домах тряслись люстры, падала мебель.