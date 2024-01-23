Прокуратура проверит сведения о травмировании ребенка-инвалида в детсаду на Урале

На Среднем Урале проверяют сведения о травмировании ребенка-инвалида в детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 10 января мать 7-летнего ребенка-инвалида пришла в детский сад в Полевском, чтобы забрать его домой. По ее словам, ребенка отдали с травмой колена, не сообщив ей об этом. В дальнейшем в медицинском учреждении ему было назначено лечение.

Сейчас прокуратура города проверяет достоверность этой информации. Будет дана оценка действиям работников детского сада по своевременному оказанию медпомощи. При наличии оснований в ведомстве обещают принять меры.

Напомним, ранее с другого уральского детсада взыскали 100 тысяч рублей в пользу ребенка, сломавшего ключицу на горке.