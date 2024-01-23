В ФРГ призвали готовиться к возможному "нападению России"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что стране нужно быть готовой к возможному "нападению России".

Чтобы избежать такого развития событий, например, в Прибалтике, создана специальная "Литовская бригада", приводит слова Писториуса телеканал ZDF. Она будет готова в 2027 г. По словам министра, военные эксперты исходили из "периода в несколько лет", хотя это всего лишь приблизительная оценка.

Напомним, ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это якобы будет направлено, главным образом, на страны Балтии.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса надо готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

В МИД РФ с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО. Опубликованный немецким таблоидом Bild "план" того, как Россия могла бы атаковать НАТО, — мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке, заявила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она не исключила, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок.