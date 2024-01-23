23 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Эксперты заявили о взрывном росте спроса на сотрудников в подростковом возрасте

В России работодатели стали чаще привлекать к работе подростков из-за дефицита кадров.

В прошлом году было открыто свыше 42 тыс. вакансий, в которых компании обозначили готовность нанять несовершеннолетних от 14 лет, заявил представитель HeadHunter, что почти в три раза больше, чем годом ранее (14,5 тыс.). Тенденцию более активного их привлечения к работе подтвердил представитель Superjob, а также ряд компаний, среди которых Ozon, "Ашан", "Вкусно – и точка".

HeadHunter заявляет, что чаще всего подростков готовы взять на работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами – самое большое число приглашений приходится на сферу продаж и административный и обслуживающий персонал, а также HoReCa.

В Superjob отметили, что работодатели, готовые принять на работу несовершеннолетних, чаще всего сотрудничают с учреждениями среднего профессионального образования и набирают молодежь там.

Привлечение молодежи к работе помогает справиться с кадровым голодом в отдельных сферах, сообщают "Ведомости".  

Теги: подростки, работа, вакансии


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