Правительство поддержало законопроект о создании Национального словарного фонда за 182 млн рублей

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности одобрила инициативу о правовых основах и целях создания Национального словарного фонда (НСФ).

Проект закона получил одобрение Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, Государственно-правового управления президента и Счетной палаты без замечаний и предложений. Ha реализацию потребуется 182,3 млн руб., в том числе в 2025 г. – 53,1 млн руб., в 2026 г. – 55,6 млн руб., в 2027 г. – 73,6 млн руб.

В пояснительной записке говорится, что НСФ – это информационная система, которая будет представлять собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в нормативных словарях. Создание такого фонда призвано повысить общий уровень грамотности, защитить, сохранить, распространить и развить государственный язык, а также популяризовать и поддержать русскоязычную среду за рубежом.

Как заявила профессор НИУ ВШЭ Марина Королева, в настоящее время есть несколько электронных ресурсов, которые помогают ориентироваться в современном русском языке. У граждан популярны "Национальный корпус русского языка", орфографический словарь Института русского языка РАН "Академос" и портал "Грамота.ру".

Руководитель портала "Грамота.ру", член Совета при президенте по русскому языку Константин Деревянко сообщил, что НСФ – это новая экспертная система, которая призвана дать срез языка в его развитии от прошлого к настоящему, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, призванный защитить русский язык и существенно ограничить использование "англицизмов" и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве.