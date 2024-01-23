ВЦИОМ: более половины россиян почти никогда не берут денег в долг

Количество россиян, живущих по средствам, возросло за последние 20 лет.

Как следует из опроса ВЦИОМа, 56% граждан никогда не берут деньги в долг. В 2004 году доля тех, кто не занимал средства, составляла 36%. Как правило, избегают занимать деньги молодежь от 18 до 24 лет (62%) и представители поколения старше 60 лет (67%).

Также исследование показало, что практически никогда не берут в долг те, кто доволен своим достатком (66%), и жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%). При необходимости россияне скорее обратятся к близким, нежели в банк, сообщают "Ведомости".

Ранее российские власти обязали банки предупреждать клиентов о критичном росте долговой нагрузки.