23 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минприроды захотело изменить расчет платы за вывоз мусора

Российские регионы могут получить право устанавливать порядок расчета размера платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Речь идет о случаях, когда он считается исходя из фактического количества вывезенных отходов.

Проект постановления правительства об этом разработан Минприроды. Изменения вносятся в правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. В настоящее время правила предусматривают два порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО: исходя из нормативов потребления (накопления) ТКО и исходя из объема вывезенных контейнеров для накопления ТКО (фактического количества вывезенных ТКО).

Перейти на расчеты исходя из количества и объема вывезенных контейнеров можно в тех субъектах, в которых введено раздельное накопление мусора. По данным Российского экологического оператора, на октябрь 2023 года таких регионов было 77.

Как следует из пояснительной записке, в случае расчета по нормативу перерасчет платежей в связи с отсутствием граждан по месту жительства предусмотрен, а в случае оплаты по факту – нет, "хотя одними и теми же местами накопления ТКО пользуется множество потребителей, а их временное отсутствие в жилых помещениях не учитывается при расчете размера платы за ТКО".

Авторы инициативы отмечают, что для "обеспечения равных прав граждан" при выполнении корректирующего расчета по итогам года должно учитываться также и временное отсутствие потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО.

С этой целью Минприроды предлагает предусмотреть право регионов применять дополнительный порядок расчета размера платы за коммунальные услуги, на территориях которых осуществляется фактический учет ТКО: новый порядок расчета будет включать ежемесячную оплату 1/12 нормативного объема потребления ТКО с последующим формированием корректирующего расчета, а также перерасчет на основании данных о временном отсутствии потребителя по месту жительства, сообщают "Ведомости".

Теги: Минприроды, мусор, экология


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